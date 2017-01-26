14:30 26.01.2017 | Футбол | Новости
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"Милан" сдался "Ювентусу" в 1/4 Кубка Италии

В четвертьфинале розыгрыша Кубка Италии "Ювентус" одолел «Милан». Такие сведения передает официальный портал УЕФА.

"Старая синьора" очень быстро вошла в кураж, взяв инициативу на себя. Пауло Дибала с подачи Хуана Куадрадо и Миралема Пьянича открыл счет уже, а уже на 21-й минуте на табло воцарились цифры 2:0.

В сердцах "россонери" уже поселилась надежда с легкой подачи Бакка, однако спустя несколько минут за вторую "желтую" поле покинул 19-летний Мануэль Локателли.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно был опубликован список самых высокооплачиваемых тренеров мира. На первом месте оказался коуч «Барселоны» Луис Энрике. 


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