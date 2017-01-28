05:35 28.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Фонсека рассказал о своем возможном переходе в "Спортинг"

Рулевой донецкого "Шахтера" прокомментировал слухи о том, что в скором времени он будет тренировать уже другую команду.

Фонсека рассказал о своем возможном переходе в

Речь идет о лиссабонском "Спортинге".

"У меня ни с кем не было контактов насчет этого", – объяснил португальский тактик. Он также добавил, что ныне полностью сосредоточен на работе с "горняками", а от ситуации с президентскими выборами в "Спортинге" вообще хотел бы дистанцироваться.

О том, что сотрудничество с Фонсекой не состоится и рассказал кандидат в президенты клуба Мадейра Родригеш, которому якобы и принадлежит эта идея.

"Я считаю Фонсеку замечательным тренером с большим будущим. Но сейчас у него свой проект в "Шахтере", который хорошо развивается. На данный момент нет возможности пригласить Фонсеку", – цитирует Родригеша Bola Branca.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Фонсеку также сватали и в турецкий чемпионат. 


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