18:46 28.01.2017 | Футбол | Новости
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Моуринью расстроен своим подопечным

Наставник "красных дьяволов" не в восторге от игры своего подопечного Антони Марсьяля.

Моуринью расстроен своим подопечным

Ныне будущее 21-летнего форварда в стане манкунианцев находится под большим вопросом.

Напомним, что в текущем чемпионате француз стал автором всего лишь двух голов. Однако в "Манчестер Юнайтед" Антони все устраивает и он не собирается покидать команду.

Отметим, что зимой арендовать этого нападающего хотела "Севилья", однако испанцы не смогли достичь компромисса с англичанами.

Как сообщал "УРА-Информ", Жозе Моуринью восхищен другим нападающим – Златаном Ибрагимовичем. Он отмечает, что в свои 35 Златан даст фору любому 25-летнему бомбардиру. 


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