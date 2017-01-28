Моуринью расстроен своим подопечным

Ныне будущее 21-летнего форварда в стане манкунианцев находится под большим вопросом.

Напомним, что в текущем чемпионате француз стал автором всего лишь двух голов. Однако в "Манчестер Юнайтед" Антони все устраивает и он не собирается покидать команду.

Отметим, что зимой арендовать этого нападающего хотела "Севилья", однако испанцы не смогли достичь компромисса с англичанами.

Как сообщал "УРА-Информ", Жозе Моуринью восхищен другим нападающим – Златаном Ибрагимовичем. Он отмечает, что в свои 35 Златан даст фору любому 25-летнему бомбардиру.