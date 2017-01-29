00:29 29.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Бланко-Лещук вновь радует "Шахтер"

Густаво Бланко-Лещук снова принес положительные эмоции болельщикам "Шахтера".

Бланко-Лещук вновь радует

Форвард отличился уже вторым забитым голом за "горняков". "Нокаутировал" вратаря он на 72-й минуте. Это произошло в матче со шведским "Норрчепингом". Такие сведения передает Sport.ua.

Николай Матвиенко прострелил, а аргентинец живо откликнулся на действия одноклубника, отправив мяч в ворота противника.

Напомним, что 27 января, в пятницу, Густаво удалось забить и "Аустрии".

Как сообщал "УРА-Информ", сам Бланко-Лещук не прочь поменять гражданство. Имея украинские корни аргентинец мечтает играть в местной сборной. Густаво признался, что для него большая честь играть ныне в "Шахтере". 


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