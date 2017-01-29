10:10 29.01.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Сталь" подписала Леандро да Силву

Вторым новичком "Стали" в межсезонье стал 31-летний полузащитник из Бразилии - Леандро да Силва.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Сталь". Игрок уже подписал контракт со "сталеварами" на полтора года. Украинским любителям футбола бразилец да Силва известен по выступлениям в киевском "Арсенале", который он защищал с 2011 по 2013 годы (27 матчей).

При этом в последнее время да Силва играл за "Кубань" и "Волгу" (Россия). Известно, что первым новичком "Стали" в 2017 г. является центральный защитник Артем Шабанов, выступавший ранее за "Волынь".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рональдиньо рассказал о том, какой клуб является для него особенным. 


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