"Сталь" подписала Леандро да Силву

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба "Сталь". Игрок уже подписал контракт со "сталеварами" на полтора года. Украинским любителям футбола бразилец да Силва известен по выступлениям в киевском "Арсенале", который он защищал с 2011 по 2013 годы (27 матчей).

При этом в последнее время да Силва играл за "Кубань" и "Волгу" (Россия). Известно, что первым новичком "Стали" в 2017 г. является центральный защитник Артем Шабанов, выступавший ранее за "Волынь".

Как сообщал УРА-Информ, ранее Рональдиньо рассказал о том, какой клуб является для него особенным.