"Шахтер" выбрал город для домашних матчей

Все эти поединки отныне будут проводиться в Харькове.

Подобный договор рассчитан до конца 2017-го года. Однако базироваться команда будет все-таки на Святошино, в Киеве.

"Матчи, которые мы провели в Харькове, подтвердили, что в этом регионе у нас есть много болельщиков "Шахтера". Мы благодарны властям Харькова и области, а также ФФУ за возможность выступать на стадионе "Металлист". Это позволит нам быть ближе к своим болельщикам, и я убежден, что мы сможем порадовать их красивой игрой и хорошими результатами", – заявил гендир клуба Сергей Палкин в интервью официальному порталу команды.

В Харькове, а также в Харьковской области возникнет широкая сеть реализации билетов, а болельщикам из Донбасса будет предоставляться скидка в 20%. Помимо этого, будет восстановлена деятельность "Школьного", "Студенческого" и "Семейного клуба". В скором времени будет открыт магазин по продаже клубной атрибутики.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно к команде присоединился Густаво Бланко-Лещук. Аргентинец украинского происхождения заявил, что для него большая гордость играть за эту команду.