Моуринью считает, что лидерство "МЮ" не светит

По словам рулевого "Манчестер Юнайтед" им ни за что не выиграть в АПЛ.

"Если оценивать наши шансы реально, то я считаю чемпионство АПЛ невыполнимой миссией для МЮ. Но я совершенно не думаю об этом, мои мысли лишь о следующем матче – эта миссия выполнима", – отметил португалец на пресс-конференции после матча с "Уиган Атлетик".

К слову, подопечные Моуринью обыграли команду со счетом 4:0.

"Перед финалом Кубка лиги наши соперники из Саутгемптона будут иметь 15 дней для подготовки, а мы в это время дважды сыграем с Сент-Этьеном в Лиге Европы и проведем матч пятого раунда Кубка Англии.

Вот например Уотфорд, они играли сегодня, а во вторник им играть уже следующий матч. Это же смешно. Как можно играть через два дня?", – считает португальский тактик.

К слову, украшением поединка с командой Уоррена Джойса стал гол Бастиана Швайнштайгера, который в четвертый раз утвердил "сухую" победу.

Как сообщал "УРА-Информ", большие надежды Моуринью возлагает на Златана Ибрагимовича. Тот, в свою очередь, пообещал быть Богом для "Манчестер Юнайтед".