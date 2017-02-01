Чей трансфер влетел в копеечку: Топ-10 самых дорогих футболистов

К слову, знаковыми событиями стали продажа Валерия Лучкевича из "Днепра" в бельгийский "Стандарт", а также переезд Романа Зозули в Мадрид.

При этом эксперты отмечают одну интересную особенность: если отечественные футболисты отдавали свое предпочтение Турции, то заграничные спортсмены – преимущественно Китаю.

По данным iSport.ua, сведения о том, что тот или иной китайский клуб "положил глаз" на знаменитого игрока, так и будоражили общественность. Таким образом, основные и самые дорогостоящие трансферы были осуществлены именно Китаем.

Предлагаем вашему вниманию подборку покупок, которые "ударили по кошельку" руководства клубов.

1. Оскар. Из Челси в Шанхай Теллэйс. 60 млн евро

2. Юлиан Дракслер. Из Вольфсбурга в ПСЖ. 40 млн евро

3. Габриэл Жезус. Из Палмейраса в Манчестер Сити. 32 млн евро

4. Гонсалу Гедеш. Из Бенфики в ПСЖ. 30 млн евро

5. Димитри Пайе. Из Вест Хэма в Марсель. 29,3 млн евро

6. Одион Игало. Из Уигана в Чанчунь Ятай. 23,3 млн евро

7. Морган Шнайдерлин. Из Манчестер Юнайтед в Эвертон. 22,9 млн евро

8. Чжан Чэндун. Из Бейцзин Гоань в Хэбэй Форчун. 20,4 млн евро

9. Аксель Витцель. Из Зенита в Тяньцзинь Цюаньцзянь. 20 млн евро

10. Леонардо Паволетти. Из Дженоа в Наполи. 18 млн евро