13:30 01.02.2017 | Футбол | Новости
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"Лацио" стал третьим полуфиналистом Кубка Италии

В поединке 1/4 финала Кубка Италии по футболу встретились миланский "Интер" и римское "Лацио". Встреча проходила на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане. 

Об этом передают сайты клубов.

Как отмечается, на 20 минуте баталии верховой навес от Сенада Лулича завершился точным ударом головой бразильского легионера римлян Фелипе Андерсона.

"В начале второго тайма "бьянкочелести" заработали пенальти. Миранда сбил в штрафной Иммобиле за что и получил прямую красную карточку. 11-метровый удар реализовал Лукас Билья", - говорится в сообщении.

Кроме того, игра продолжалась вестись на поле и на 76 минуте составы команд выровнялись - красную карточку увидел перед собой защитник "Лацио" Стефан Раду. Они сумели отыграть один гол, но этого было недостаточно - 1:2.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в четвертьфинале розыгрыша Кубка Италии "Ювентус" одолел "Милан". Такие сведения передает официальный портал УЕФА.


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