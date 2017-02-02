14:42 02.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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"Карпаты" арендовали Паса

21-летний защитник из Аргентины Кристиан Пас и "Карпаты" заключили арендное соглашение.

Контракт был заключен с правом выкупа сроком на шесть месяцев. Об этом передает сайт "львов". Предыдущим же клубом аргентинского футболиста был аргентинский "Темперли", в котором игрок провел четыре матча.

Ближе познакомиться с командой из Львова аргентинец сможет сегодня – второго февраля, потому что вместе с "зелено-белыми" он поедет на вторые зимние сборы в Турцию.

Как известно, состояние "Карпат" недавно пополнили также вратарь Евгений Боровик, центральный защитник Алексей Дитятьев, а также Артем Филимонов и Виктор Хоменко.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ФК "Карпаты" покинули четверо футболистов.


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