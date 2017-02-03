Гвардиола озвучил имя своего любимчика

По словам тренера "Мансити", – это не кто иной как Фернандиньо.

Коуч подчеркнул, насколько важна работа, которую проделывает хавбек. При этом, по мнению Гвардиолы, несмотря на свои бразильские корни, Фернандиньо отлично вписался в английский стиль ведения игры. Гвардиола высказал свою надежду, что бразилец надолго задержится в стане "горожан".

"Он не агрессивный игрок. Он жесткий, настырный, как и весь английский футбол. Фернандиньо является одним из лучших футболистов, которых я когда-либо тренировал", – резюмировал наставник "Мансити".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее был опубликован рейтинг самых громких и дорогих трансферов зимнего окна.