05:30 03.02.2017 | Футбол | Новости
100159271:Rakova

"Манчестер Юнайтед" планирует совершить грандиозную покупку

Манкунианцы намерены осуществить громкий трансфер. Речь идет о нападающем мадридского "Атлетико" Антуане Гризманне.

Возможно, уже этим летом его можно будет увидеть в футболке "красных дьяволов". Сейчас руководство английского клуба активно ведет переговоры с игроком, стороны согласовывают аспекты будущего контракта.

Отмечается, что в случае перехода Гризманна в стан "МЮ", его заработная плата составит 17,7 миллионов евро в год. Эта сумма равняется окладу Поля Погба. При этом сам трансфер бомбардира может обойтись "Манчестер Юнайтед" в 100 миллионов евро.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее был опубликован рейтинг самых громких трансферов этой зимы. Особой популярностью у футболистов пользовались Китай и Турция.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив