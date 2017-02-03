"Манчестер Юнайтед" планирует совершить грандиозную покупку

Возможно, уже этим летом его можно будет увидеть в футболке "красных дьяволов". Сейчас руководство английского клуба активно ведет переговоры с игроком, стороны согласовывают аспекты будущего контракта.

Отмечается, что в случае перехода Гризманна в стан "МЮ", его заработная плата составит 17,7 миллионов евро в год. Эта сумма равняется окладу Поля Погба. При этом сам трансфер бомбардира может обойтись "Манчестер Юнайтед" в 100 миллионов евро.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее был опубликован рейтинг самых громких трансферов этой зимы. Особой популярностью у футболистов пользовались Китай и Турция.