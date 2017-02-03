12:35 03.02.2017 | Футбол | Новости
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Моуринью не особо рад приходу Гризманна в "МЮ"

Главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не выказал особой радости относительно возможного перехода Антуана Гризманна в эту команду.

Моуринью не особо рад приходу Гризманна в

В связи с чем трансфер лидера "Атлетико" может и не состояться.

Напомним, что инициатива приглашения в ряды «красных дьяволов» принадлежала именно руководству "МЮ". Однако сам Моуринью особого смысла в подобной покупке не видит.

Португальский тактик объяснил это тем, что Гризманн якобы не впишется в его игровые схемы. Отметим, что стороны уже практически достигли компромисса, да и Антуан видел себя в "МЮ", однако сделка может и не состояться.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Моуринью нахваливал Златана Ибрагимовича. По его словам, каждый 25-летний нападающий может завидовать мастерству 35-летнего Ибры. 


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