Решилась судьба Зозули

Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и Райо Вальекано обратились к Зозуле с предложение возврата обратно в мадридский клуб, который он покинул из-за агрессивно настроенных ультрас.

При этом клуб дал гарантии Зозуле относительно его спокойствия и, в первую очередь, безопасности.

У Романа есть три дня, до понедельника, дабы обдумать такое предложение.

Касательно решительно настроенных болельщиков будут возбуждены уголовные дела.

Напомним, что недавно состоялся переход украинского форварда из "Бетиса" в "Райо Вальекано".

Как сообщал "УРА-Информ", согласно проведенному исследованию, наиболее популярными странами для переезда футболистов оказались Китай и Турция.