10:48 03.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Решилась судьба Зозули

Скандал с переходом Романа Зозули может иметь логическую развязку.

Решилась судьба Зозули

Ла Лига, Ассоциация испанских футболистов и Райо Вальекано обратились к Зозуле с предложение возврата обратно в мадридский клуб, который он покинул из-за агрессивно настроенных ультрас.

При этом клуб дал гарантии Зозуле относительно его спокойствия и, в первую очередь, безопасности.

У Романа есть три дня, до понедельника, дабы обдумать такое предложение.

Касательно решительно настроенных болельщиков будут возбуждены уголовные дела.
Напомним, что недавно состоялся переход украинского форварда из "Бетиса" в "Райо Вальекано".

Как сообщал "УРА-Информ", согласно проведенному исследованию, наиболее популярными странами для переезда футболистов оказались Китай и Турция.


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