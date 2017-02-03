Там что-то варилось, либо варится – агент Реброва о его переходе в Англию

"Я убежден, что Ребров летом будет в Англии. В каком клубе я не знаю, но думаю, что именно так произойдет", – отметил Заховайло.

Он также добавил, что еще летом ходили разговоры о том, что Ребров может оказаться на территории Туманного Альбиона. Однако это, по словам менеджера, были беседы на европейском уровне.

"Многие скауты интересовались, просили рассказать о нем, показать матчи. Я тогда у них спросил из-за чего такой интерес? Они сказали, что «ну вот мы интересуемся…", – для меня это ясный сигнал, что заинтересованность есть.

Если такие авторитетные скауты мне задавали вопрос, значит там что-то варилось, либо варится. Я не знаю, премьер-лига или Чемпионшип", – приоткрыл завесу тайны агент.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Сергей Ребров заявил, что готов покинуть клуб, как только об этом его попросит президент "Динамо" Игорь Суркис.