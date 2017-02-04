"Шахтер" подал заявку на плей-офф ЛЕ

Об этом передает пресс-служба "оранжево-черных". Согласно сообщению - в эту заявку вошли 29 игроков, среди которых также трое новичков - Густаво Бланко Лещук, Марсио Азеведо, а также Алан Патрик.

Полный список выглядит так: Никита Шевченко, Антон Каниболоцкий, Андрей Пятов, Евгений Гриценко и Олег Кудрик; защитники: Александр Кучер, Богдан Бутко, Иван Ордец, Исмаили, Николай Матвиенко, Дарио Срна, Сергей Кривцов, Ярослав Ракицкий, Марсио Азеведо; полузащитники: Дентиньо, Тарас Степаненко, Фред, Бернард, Марлос, Максим Малышев, Василий Кобин, Тайсон, Алан Патрик, Виктор Коваленко; Вячеслав Танковский, Александр Зубков, нападающие: Андрей Борячук, Феррейра, а также Густаво Бланко Лещук.

Как известно - в 1/16 финала " Шахтер" встретится с испанской "Сельтой". Первый матч пойдет 16 декабря в Виго, а второй - 23-го - в Харькове.

Как сообщал УРА-Информ, ранее "Шахтер" назвал город для домашних матчей.