"Челси" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

Об єтом передает сайт соревнований.

Как отмечается, открыл счет защитник "синих" Маркос Алонсо, который успешно сыграл на добивании после удара головой в перекладину своего партнера.

"В начале второй половины хозяева удвоили преимущество. Эден Азар в одиночку провел мяч с центра поля и переиграл всю защиту вместе с кипером П.Чехом. Под конец баталии команды обменялись голами - Сеск Фабрегас забил за "Челси", а гол-престижа за "канониров" оформил Оливье Жиру - 3:1", - сказано в сообщении.

Кроме того, "Челси" (59 очков) занимает первое место в АПЛ, опережая второй - "Тоттенхэм" на 12 баллов. "Арсенал" (47) - третий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвар "Манчестер Юнайтед" - Златан Ибрагимович – был назван игроком месяца Премьер-лиги Англии.