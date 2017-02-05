04:20 05.02.2017 | Футбол | Новости
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"Челси" победил "Арсенал" в матче лидеров АПЛ

Лондонский "Челси" на своем стадионе "Стэмфорд Бридж" выиграл у "Арсенала" в матче 24-го тура Английской Премьер-Лиги.

Об єтом передает сайт соревнований.

Как отмечается, открыл счет защитник "синих" Маркос Алонсо, который успешно сыграл на добивании после удара головой в перекладину своего партнера. 

"В начале второй половины хозяева удвоили преимущество. Эден Азар в одиночку провел мяч с центра поля и переиграл всю защиту вместе с кипером П.Чехом. Под конец баталии команды обменялись голами - Сеск Фабрегас забил за "Челси", а гол-престижа за "канониров" оформил Оливье Жиру - 3:1", - сказано в сообщении.

Кроме того, "Челси" (59 очков) занимает первое место в АПЛ, опережая второй - "Тоттенхэм" на 12 баллов. "Арсенал" (47) - третий.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", форвар "Манчестер Юнайтед" - Златан Ибрагимович – был назван игроком месяца Премьер-лиги Англии.


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