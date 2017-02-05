Футболисты "Динамо" отправились на второй сбор в Испанию

Об этом передает пресс-служба столичного клуба.

Как отмечается, путь из Киева до Испании преодолеют не все игроки, некоторые, среди них и новичок команды Александар Пантич, присоединятся к тренировочному лагерю непосредственно в Марбелье. Кроме того, главный тренер "Динамо" Сергей Ребров взял на сборы 27 футболистов.

Состав Динамо на вторых сборах выглядит следующим образом:

Вратари: Рудько, Коваль, Бущан

Защитники: Морозюк, Вида, Антунеш, Хачериди, Пантич, Бурда, Очигава, Михайличенко

Полузащитники: Ярмоленко, Сидорчук, Буяльский, Гонсалес, Громов, Федорчук, Гармаш, Рыбалка, Корзун, Цыганков, Ореховский, Шепелев

Нападающие: Мораес, Беседин, Яремчук, Гладкий.

В свою очередь по прибытии в Испанию игроки возьмут перерыв, после чего вечером проведут первую тренировку.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полузащитник "Палермо" и сборной Швеции - Оскар Хильемарк – вскоре может стать игроко "Динамо".