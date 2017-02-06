"Манчестер Юнайтед" разгромил чемпиона Англии "Лестер"

Об этом передает сайт УЕФА.

Как отмечается, На 42-й минуте полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян открыл счет встречи, две минуты спустя нападающий Златан Ибрагимович удвоил преимущество своей команды. После перерыва хавбек Хуан Мата поразил ворота "лис", установив окончательный счет матча.

Согласно словам Моуринью, команда играла хорошо, пыталась выиграть и сделала это.

"Лестер" - сильная команда, с ней всегда трудно, но мы были лучше", - добавил тренер" красных дьяволов "Жозе Моуринью.

На данный момент "Лестер" находится в одном очке от зоны вылета, имея на своем счету 21 очко. "МЮ" получили 45 пунктов - 6 строчку.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее форвард "Манчестер Юнайтед" - Златан Ибрагимович – был назван игроком месяца Премьер-лиги Англии.