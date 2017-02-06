В ФИФА не квалифицируют ситуацию с Зозулей как форс-мажор

В частности, менеджер оценил шансы перехода своего подопечного в третий клуб после срыва аренды в "Райо Вальекано" из-за разногласий с фанатами.

"Зарплату клубы будут платить ему пополам, как было прописано в арендном соглашении. Переход в третий клуб? Если бы это зависело только от руководства Ла Лиги, такое разрешение было бы давно получено. Но в данном случае окончательное решение принимает ФИФА. А там не считают наш случай форс-мажорным, и от них по-любому будет получен отказ", – отметил Кузьменко.

Он подчеркнул, что остались юридические лазейки для поиска третьего клуба, за который мог бы проявить себя Зозуля. На данный момент адвокаты работают над этим. Есть время до конца этого месяца, подчеркнул агент в интервью Segodnya.ua.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Зозуля обещал, что объявит свой вердикт в понедельник, 6 февраля.