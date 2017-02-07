Английский футболист признался в употреблении запрещенных препаратов

Ранее он также был замешан в скандальных ситуациях, однако так было не всегда. В свое время Найла Рейнджера называли подающим надежды футболистом и даже в звали в состав молодежной сборной Англии U-19. Всему виной стал его проблемный характер, из-за которого, возможно, Рейнджер и отправился в третий английский дивизион.

По сведениям The Sun, в начале 2017-го года сотрудники антидопингового комитета прибыли на тренировочную базу команды и почему-то решили взять пробу именно у Найла.

Однако, перед тем, как сдать допинг-тест, форвард сознался президенту клуба Филу Брауну, что несколько дней назад он все-таки употреблял кокаин и экстази. В свою очередь, клуб отстранил игрока за нарушение дисциплины и больше никаких комментариев не давал.

На данный момент расследование проводится Футбольной ассоциацией, тем временем руководство Лиги 1 свой вердикт еще не огласило и ждет итогов расследования ФА.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно известный журналист заявил, что российский футболисты, дабы выйти из запоя, употребляют наркотики.