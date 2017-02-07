"Бетис" выдвинул новые требования болельщикам Зозули

В частности, испанцы требуют, чтобы болельщики не разворачивали баннер в поддержку форварда во время тренировки команды. Об этом информирует AS. По данным издания, во время открытой тренировки игроков, некоторые фанаты все же намеревались пронести с собой плакаты в честь Зозули.

После отказа, они собирались устроить протест. Мини-бунт был ликвидирован после разговора с молодыми людьми помощника главного тренера.

В "Бетисе" говорят, что таким образом пытаются убрать полемику вокруг футболиста.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Зозуля заявил, что для него – главное семья, и в каком клубе ему оставаться, он скажет в понедельник, 6 февраля.