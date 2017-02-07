05:30 07.02.2017 | Футбол | Новости
100159544:Rakova

"Бетис" выдвинул новые требования болельщикам Зозули

Футбольный клуб "Бетис" поставил новое условие фанатам украинского нападающего Романа Зозули.

В частности, испанцы требуют, чтобы болельщики не разворачивали баннер в поддержку форварда во время тренировки команды. Об этом информирует AS. По данным издания, во время открытой тренировки игроков, некоторые фанаты все же намеревались пронести с собой плакаты в честь Зозули.

После отказа, они собирались устроить протест. Мини-бунт был ликвидирован после разговора с молодыми людьми помощника главного тренера.

В "Бетисе" говорят, что таким образом пытаются убрать полемику вокруг футболиста.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Зозуля заявил, что для него – главное семья, и в каком клубе ему оставаться, он скажет в понедельник, 6 февраля.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив