"Бетис" выдвинул новые требования болельщикам Зозули

Футбольный клуб "Бетис" поставил новое условие фанатам украинского нападающего Романа Зозули.
В частности, испанцы требуют, чтобы болельщики не разворачивали баннер в поддержку форварда во время тренировки команды. Об этом информирует AS. По данным издания, во время открытой тренировки игроков, некоторые фанаты все же намеревались пронести с собой плакаты в честь Зозули.
После отказа, они собирались устроить протест. Мини-бунт был ликвидирован после разговора с молодыми людьми помощника главного тренера.
В "Бетисе" говорят, что таким образом пытаются убрать полемику вокруг футболиста.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее Зозуля заявил, что для него – главное семья, и в каком клубе ему оставаться, он скажет в понедельник, 6 февраля.