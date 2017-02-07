04:00 07.02.2017 | Футбол | Новости
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Ибрагимович: Наш главный соперник - мы сами

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович объяснил, кого считает главным противником команды.

Ибрагимович: Наш главный соперник - мы сами

Форвард, на счету которого в этом сезоне уже 20 голов, своим мнением поделился в интервью изданию Goal.

"Основная задача - помогать команде побеждать. Отставание от зоны Лиги чемпионов сейчас гораздо меньше, чем это было пару месяцев назад. Наш главный соперник – мы сами, ведь растеряли много очков. Набирай мы свои баллы - находились бы выше. Теперь необходимо рассчитывать на ошибки соперников", – заметил Ибра.

Кроме того, он признался, что имеет собственную цель, тайну которой раскрывать не намерен. А 20 забитых мячей Ибра не считает особенным достижением, ведь в прошлом сезоне у него было 27.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее наставник "красных дьяволов" Жозе Моуринью отметил, что каждый форвард мечтает так играть в свои 25, как в свои 35 лет играет Ибрагимович


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