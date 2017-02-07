12:53 07.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Появились новые подробности касательно Зозули

Украинский нападающий Роман Зозуля останется в испанском "Бетисе".

Появились новые подробности касательно Зозули

Об этом информируют телеканалы "Футбол 1"/"Футбол 2". Говорится о том, что Зозуля склоняется именно к такому решению. Отмечается, что у футболиста на сегодня запланировано еще несколько встреч, однако вряд ли они кардинальным образом повлияют на его судьбу.

Ранее, в понедельник, 6 февраля, форвард встретился с испанскими журналистами. Им он рассказал, что пока не выбрал предпочтительный для себя вариант: осуществить переход в "Райо Вальекано" или же провести полгода без практики в "Бетисе".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее бомбардир должен бы перейти в "Райо Вальекано", однако сделка об аренде сорвалась из-за агрессивно настроенных фанатов, которые упрекнули Зозулю в неонацистских взглядах. 


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