С ФК "Днепр" сняли шесть очков в турнирной таблице УПЛ

Об этом сообщили представители УПЛ. Так, за невыполнение клубом " Днепр" решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22-го сентября 2016 г., главную команду было решено лишить шести турнирных очков. Соответствующее письмо с распоряжением уже поступило в ФФУ от ГК ФИФА.

Также сказано, что по итогам внесения изменений в турнирной таблице, ФК "Днепр" оказался на одиннадцатом месте. Как известно - "Днепр" не сумел договориться с испанскими тренерами Хуанде Рамоса о реструктуризации собственной задолженности, из-за чего он теряет девять очков.

Как сообщал УРА-Информ, ФК " Днепр" ранее сообщил о четырех своих спарринг-партнерах.