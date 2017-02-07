19:26 07.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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С ФК "Днепр" сняли шесть очков в турнирной таблице УПЛ

Согласно решению Дисциплинарного комитета ФИФА клуб "Днепр" был лишен шести очков в турнирной таблице УПЛ.

С ФК

Об этом сообщили представители УПЛ. Так, за невыполнение клубом " Днепр" решения Дисциплинарного комитета ФИФА от 22-го сентября 2016 г., главную команду было решено лишить шести турнирных очков. Соответствующее письмо с распоряжением уже поступило в ФФУ от ГК ФИФА.

Также сказано, что по итогам внесения изменений в турнирной таблице, ФК "Днепр" оказался на одиннадцатом месте. Как известно - "Днепр" не сумел договориться с испанскими тренерами Хуанде Рамоса о реструктуризации собственной задолженности, из-за чего он теряет девять очков.

Как сообщал УРА-Информ, ФК " Днепр" ранее сообщил о четырех своих спарринг-партнерах.


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