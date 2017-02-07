17:45 07.02.2017 | Футбол | Новости
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Срна назвал Модрича лучшим в мире полузащитником

Капитан "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением по поводу того, кто является лучшим полузащитником.

Срна назвал Модрича лучшим в мире полузащитником

Об этом передает Marca. По словам Срны, Лука Модрич – это лучший полузащитник в мире на данный момент. Срна отметил, что не сказал, что Модрич является одним из лучших хавбеков, но он несомненно номер один.

Без него у "Реала" будут проблемы. Лука растет ежегодно и достиг вершины сейчас – отметил Срна.

Напомним, что Модрич уже перешел из английского "Тоттенхэма" в "Реал" в 2012 г. За это время игрок помог выиграть две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА, дважды был победителем Клубного чемпионата мира и также обладателем испанского Кубка и Суперкубка.

Как сообщал УРА-Информ, "Барселоне" нечем заплатить за трансфер Срны.


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