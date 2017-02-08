Экс-звезда "Шахтера" перебрался в Бразилию

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" выбрал для продолжения своего футбольного пути Бразилию. Речь идет о Жадсоне, который перешел в местный "Коринтианс". Об этом информирует официальный сайт клуба.

Отмечается, что хавбек перебрался в статусе свободного агента, перед этим он достиг компромисса с китайским клубом "Тяньцзинь Цюаньцзянь", за который играл в прошлом году.

С "Коринтиансом" Жадсон подписал соглашение до конца 2018 года. Ранее хавбек уже защищал цвета этой команды, в период с 2014 по 2016 год». В общей сложности за этот клуб он провел 74 матча, записав на свой счет 19 голов.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее "Шахтер" едва ли не лишился своего лидера, капитана Дарио Срны. Карьера хорвата могла продолжиться в каталонской "Барселоны".