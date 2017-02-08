Хахлев перешел в "Алавес"

Так, 18-летний игрок "Динамо" Алексей Хахлев отныне является игроком испанского "Алавеса". Об этом игрок рассказал на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам – тот день, которого он ждал все свои 18 лет, настал. День, который воплотил его мечту в реальность. Футболист благодарен клубу "Динамо" Киев, который воспитал его как футболиста и личность. Клуб, который создавал наилучшие условия для жизни и тренировок. Спасибо работникам академии. Также спасибо "Алавесу" за доверие - подчеркнул футболист. Известно, что "Алавес" идет сейчас на 12-ом месте в чемпионате Испании - команда играет в полуфинале Кубка.

Как сообщал УРА-Информ, " Динамо" вскоре может возглавить Олег Кононов.