Кадар пройдет медосмотр в "Динамо"

В случае успешного медосмотра 26-летний венгр подпишет контракт с киевским клубом. Стоит также отметить, что Кадар перешел в "Лех" еще в январе 2015 г. За указанный промежуток времени футболист сыграл 74 матча за познанцев, а также стал обладателем Суперкубка Польши и однажды торжествовал во внутреннем чемпионате. Известно также, что данный игрок защищает цвета сборной Венгрии еще с 2010 г. (он провел 37 поединков).

Как сообщал УРА-Информ, в рейтинге ФИФА сборная Украины заняла 30-ую строчку.