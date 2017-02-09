15:17 09.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Кадар пройдет медосмотр в "Динамо"

Согласно сообщению сайта польского футбольного клуба "Лех", венгерский защитник Томаш Кадар уехал на прохождение медосмотра в киевское "Динамо".

Кадар пройдет медосмотр в

В случае успешного медосмотра 26-летний венгр подпишет контракт с киевским клубом. Стоит также отметить, что Кадар перешел в "Лех" еще в январе 2015 г. За указанный промежуток времени футболист сыграл 74 матча за познанцев, а также стал обладателем Суперкубка Польши и однажды торжествовал во внутреннем чемпионате. Известно также, что данный игрок защищает цвета сборной Венгрии еще с 2010 г. (он провел 37 поединков).

Как сообщал УРА-Информ, в рейтинге ФИФА сборная Украины заняла 30-ую строчку.


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