17:39 09.02.2017 | Футбол | Новости
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Матч "Косово-Украина" может пройти на стадионе "Приштины"

Матч "Косово-Украина" пройдет осенью.

Матч

Бывший игрок "Ворсклы" Арменд Даллку отметил, что первый матч сборной Косово дома может быть против Украины. Об этом передает канал "Футбол".

По словам игрока - матч Косово – Украина должен пройти на стадионе «Приштины». На данный момент ведется полная реконструкция этой арены. Но президент и глава федерации говорят, что к футбольному матчу с Украиной успевают привести этот стадион в порядок. Пока еще неизвестно, но они убеждены, что первая игра в Косово будет с Украиной - добавил Даллку. Известно, что команды уже сыграли один матч и сборная Украины одержала победу.

Как сообщал УРА-Информ, в октябре 2016 г. сборная Украины обыграла сборную Косово.


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