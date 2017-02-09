Сборная Украины сохранила 30-ю строчку в рейтинге ФИФА

Об этом передает ФФУ.

Как отмечаетися, команда Андрея Шевченко по-прежнему располагается на 30-й строке, а улучшить свое положение "сине-желтые" попробуют в конце марта, когда на выезде сыграют с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года. В свою очередь Аргентина удерживает мировое лидерство с 1635 очками, команда Бразилии сейчас занимает второе место, а немцы - третьи.

Также добавим, что единственным изменением в топ-10 коснулось шестой позиции – Франция за счет падения Колумбии добилась минимального прогресса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с ФК "Днепр" сняли шесть очков в турнирной таблице УПЛ.