14:20 09.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Сборная Украины сохранила 30-ю строчку в рейтинге ФИФА

Национальная украинская команда сохранила свои позиции и с 805 баллами замыкает 30-ку лучших сборных мира.

Сборная Украины сохранила 30-ю строчку в рейтинге ФИФА

Об этом передает ФФУ.

Как отмечаетися, команда Андрея Шевченко по-прежнему располагается на 30-й строке, а улучшить свое положение "сине-желтые" попробуют в конце марта, когда на выезде сыграют с Хорватией в рамках отбора на чемпионат мира 2018 года. В свою очередь Аргентина удерживает мировое лидерство с 1635 очками, команда Бразилии сейчас занимает второе место, а немцы - третьи.

Также добавим, что единственным изменением в топ-10 коснулось шестой позиции – Франция за счет падения Колумбии добилась минимального прогресса.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с ФК "Днепр" сняли шесть очков в турнирной таблице УПЛ. 


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