07:29 09.02.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Умер известный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов

В среду вечером, 8 февраля, на 57 году жизни умер известный украинский вратарь киевского "Динамо" и сборной СССР Виктор Чанов.

Умер известный вратарь киевского

Смерть наступила около восьми часов вечера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков 1986 в составе "Динамо", вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР начинал свою профессиональную карьеру в донецком "Шахтере", затем перешел в "Динамо".

С 1982 по 1990 годы провел в качестве вратаря "бело-синих" 202 матча в чемпионате СССР, сыграл 21 матч за сборную СССР. В столичном "Динамо" Чанов выступал девять лет.

С 1995 года начал тренерскую карьеру и работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера также умер народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Петр Ванат.


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