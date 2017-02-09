Умер известный вратарь киевского "Динамо" Виктор Чанов

Смерть наступила около восьми часов вечера. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Трехкратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, обладатель Кубка Кубков 1986 в составе "Динамо", вице-чемпион Европы 1988 в составе сборной СССР начинал свою профессиональную карьеру в донецком "Шахтере", затем перешел в "Динамо".

С 1982 по 1990 годы провел в качестве вратаря "бело-синих" 202 матча в чемпионате СССР, сыграл 21 матч за сборную СССР. В столичном "Динамо" Чанов выступал девять лет.

С 1995 года начал тренерскую карьеру и работал тренером в "ЦСКА-Борисфен" и киевском "Динамо".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера также умер народный депутат Украины от фракции "Народный фронт" Петр Ванат.