Капитан "Шахтера" назвал имя лучшего в мире полузащитника

По его мнению, это не кто иной как Лука Модрич, передает "Террикон".

"Лука Модрич - лучший полузащитник мира сейчас. У меня в этом нет сомнений. Я не говорю, что Лука – один из лучших, я утверждаю, что он самый лучший. Модрич вырос за прошедшие годы и сейчас он на пике своей формы. С момента перехода в «Реал» он становился лучше вместе с командой. В данный у них серия отличных результатов, а без Луки были бы проблемы", – заявил хорват.

Как сообщал "УРА-Информ", впрочем и сам Дарио мог оказаться в испанском чемпионате. Не так давно каталонская "Барселона" пригласила его в команду для сотрудничества. Срна долго думал и остановил свой выбор на родном для него уже "Шахтере". Причем сам полузащитник признался, что воспользовался советом президента клуба Рината Ахметова и лишь слушал свое сердце.