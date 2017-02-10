"Лех" согласился отпустить Кадара в киевское "Динамо"

Об этом сообщил польский журналист Кшиштоф Срокош.

Как отмечается, польский клуб уже нашел замену венгерскому футболисту и согласился отпустить его.

"Динамо" с начала января ведет переговоры с "Лехом". Но диалог между клубами не клеился, что чуть не привело к срыву трансфера. При этом, сам игрок согласился на переезд в столицу Украины", - говорится в сообщении.

Кроме того, ранее "Динамо" подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", делегация "Динамо" чартерным рейсом из "Борисполя" вылетела в Испанию на свой первый тренировочный сбор.