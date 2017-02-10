05:30 10.02.2017 | Футбол | Новости
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Месси придумал, как утихомирить соседей

Звезда футбола Лионеля Месси изобрел оригинальный способ борьбы с шумными соседями.

Месси придумал, как утихомирить соседей

Напомним, что недавно форвард "Барселоны" приобрел дом недалеко от Барселоны в Кастельдефельсе. Там его, как выяснилось, ждали не очень тихие соседи. Поэтому Месси купил и их дом, дабы жить в полной тишине и спокойствии. Об этом рассказал его одноклубник Иван Ракитич. При этом сумма сделки не называется.

Отметим, что форвард за одну неделю своего труда зарабатывает приблизительно 338,5 тысяч долларов.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно аналитики подвели итоги и назвали самых высокооплачиваемых спортсменов. Среди их числа: футболисты Криштиано Роналду и Лионель Месси.


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