16:25 10.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Мхитарян заявил, что никогда не мечтал о "МЮ"

Хавбек "красных дьяволов" Генрих Мхитарян признался, что "Манчестер Юнайтед" никогда не был клубом его мечты.

Мхитарян заявил, что никогда не мечтал о

Напомним, что гендир дортмундской «Боруссии» генеральный директор дортмундской Боруссии Ханс-Йоахим Ватцке выступил с критикой выбора Мхитаряна, когда полузащитник рассказал о своем желании перейти в «Манчестер Юнайтед». Однако сам Генрих ничуть не сомневается в правильности собственного выбора.

 "Манчестер Юнайтед, возможно, никогда не был клубом моей мечты, однако для меня они всегда были одной из лучших команд мира", – поведал Мхитарян в интервью Bild.

При этом Мхитарян просит не считать, что он перешел туда из-за денег.

"Мне трудно понять критику, согласно которой я якобы присоединился к "МЮ" из-за денег. Это неверное рассуждение. Если бы я очень любил деньги, то перешел бы из Шахтера в Анжи, а не в Боруссию", – объяснил игрок.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее был опубликован рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов. Среди них лидерские позиции у Криштиано Роналду и Лионеля Месси.


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