"Заря" проведет пять товарищеских встреч на втором сборе в Турции

Об этом передает сайт "Зари".

Как отмечается, в Турции луганская команда пробудет до 23 февраля, после чего вернется в Украину. В свою очередь главный тренер Юрий Вернидуб взял с командой 27 игроков.

За время сбора "черно-белые" проведут пять двусторонних встреч:

12 февраля против "Локомотива" (Ташкент). По итогам прошлого сезона "Локомотив" стал чемпионом Узбекистана, опередив на 11 очков "Бунедкор".

14 февраля - "Астана" (Казахстан). После 22-х туров высшей лиги чемпионата Казахстана "Астана" идет единоличным лидером, опережая "Кайрат" на 7 очков.

16 февраля - "Шахтер" (Караганда). С "Шахтером" на сборах украинцы играли 6 раз. Из них у "Зари" было две победы, а четыре раза был зафиксирован ничейный результат.

19 февраля - "Торпедо-БелАЗ" (Беларусь). По итогам высшей лиги чемпионата Беларуси прошлого сезона "Торпедо" заняло пятое место.

22 февраля - "Динамо" (Батуми).

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", луганская команда "Заря" продолжает сохранять за собой вторую позицию в турнирной таблице Лиги Пари-Матч.