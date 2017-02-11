Тимощук переосмыслит свой статус

37-летний хавбек хочет взять отпуск, переосмыслить свой текущий статус.

"Никаких клубов уже не ищу. Спокойно завершил свои футбольные выступления и решил взять время на отпуск, переосмысление нового статуса. В ближайшее время дам себе все ответы на вопросы. Сейчас больше предложений о тренерской работе. Были какие-то клубы, но я уверен, что уже прекращаю свои выступления на поле. Теперь буду помогать молодым футболистам добиваться успеха", – поведал хавбек в интервью каналу "Футбол1".

Напомним, что за свою карьеру Тимощук становился обладателем Кубка УЕФА, а также Суперкубка УЕФА в составе "Зенита", также был победителем Лиги Чемпионов в стане "Баварии". В сборной он отыграл 144 поединка.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее о завершении своего футбольного пути объявил вратарь киевского "Динамо" Александр Шовковский.