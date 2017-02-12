"Барселона" с разницей в шесть голов разгромила "Алавес"

В матче 22-го тура испанской Примеры Барселона не оставила и камня на камне от Алавеса. В ворота хозяев влетели шесть безответных мячей.
Об этом сообщает сайт каталонского клуба.
Отметим, что точные удары по чужим воротам на свой счет записали дважды Луис Суарес, Месси, Неймар, Ракитич. Кроме того, еще один мяч провел в собственные ворота защитник "Алавеса" Алексис Руано - 6: 0.
Добавим, в конце баталии серьезную травму получил защитник каталонцев Алейкс Видаль. Судя по всему, имеет место перелом с предположительно нескорыми сроками восстановления.
"Я очень доволен нашей игрой сегодня, но расстроен травмой Видаля и тем, как он ее получил и для что него это значит. Мы должны поддержать его и пожелать скорейшего выздоровления ", - рассказал наставник победителей Луис Энрике.
В свою очередь "Барселона" и "Алавес" определят победителя Кубка Испании. Финал пройдет 27 февраля.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", звезда футбола Лионеля Месси изобрел оригинальный способ борьбы с шумными соседями.