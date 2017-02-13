"Сельта" показала футбол высокого уровня, - Фред

Об этом сообщает пресс-служба "оранжево-черных". По словам Фреда – все понимают, что матч с "Сельтой" является важным и сложным. По последним играм видно, что это качественная команда, показывающая футбол высокого уровня.

Потому тренеры просят смотреть на детали в действиях, что может помочь на 100 процентов подготовиться к матчам ЛЕ - подчеркнул бразилец. Также Фред сказал, что мы должны играть в свой футбол на самом высоком уровне, проявлять свои лучшие качества.

Как сообщал УРА-Информ, "Шахтер" встретится с " Сельтой" в 1/16 ЛЕ.