17:15 13.02.2017 | Футбол | Новости
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"Сельта" показала футбол высокого уровня, - Фред

Полузащитник "Шахтера" Фред поделился мнением о готовности команды к сезону и про методы получения результата в матчах ЛЕ с "Сельтой".

Об этом сообщает  пресс-служба "оранжево-черных". По словам Фреда – все понимают, что матч с "Сельтой" является важным и сложным. По последним играм видно, что это качественная команда, показывающая футбол высокого уровня.

Потому тренеры просят смотреть на детали в действиях, что может помочь на 100 процентов подготовиться к матчам ЛЕ - подчеркнул бразилец. Также Фред сказал, что мы должны играть в свой футбол на самом высоком уровне, проявлять свои лучшие качества.

Как сообщал УРА-Информ, "Шахтер" встретится с " Сельтой" в 1/16 ЛЕ.


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