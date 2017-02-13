10:49 13.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
100160019:Rakova

Тбилисское "Динамо" осталось без тренера

"Динамо" из Тбилиси лишилось главного тренера. Речь идет о Вячеславе Грозном, который покинул эту должность.

Тбилисское

Сейчас наставник пребывает на учебно-тренировочных сборах в Турции, а после вылетел в украинскую столицу Киев. Такие сведения передает официальный портал тбилисского клуба.

Сообщается, что причиной ухода коуча с поста стали семейные обстоятельства. Напомним, что Грозный стал во главе команды еще в октябре прошлого года.

Соглашение подразумевало собой три сезона по схеме "1+2".

Как сообщал "УРА-Информ", тренеру донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке поступали предложения из Турции. Однако рулевой "горняков" остался в донецком клубе.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив