Тбилисское "Динамо" осталось без тренера

Сейчас наставник пребывает на учебно-тренировочных сборах в Турции, а после вылетел в украинскую столицу Киев. Такие сведения передает официальный портал тбилисского клуба.

Сообщается, что причиной ухода коуча с поста стали семейные обстоятельства. Напомним, что Грозный стал во главе команды еще в октябре прошлого года.

Соглашение подразумевало собой три сезона по схеме "1+2".

Как сообщал "УРА-Информ", тренеру донецкого "Шахтера" Паулу Фонсеке поступали предложения из Турции. Однако рулевой "горняков" остался в донецком клубе.