УЕФА дисквалифицировал футболиста "Шахтера" Степаненко

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В поединке пятого тура группового этапа против "Коньяспора" главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко на поле на 80 минуте.

"Игрок сделал все для получения желтой карточки, которая была для него третьей. Это означало, что футболист пропустит последний поединок с "Брагой", который не имел турнирного значения, но в плей-офф ему уже не будет угрожать перебора желтых карточек", - отметили в пресс-службе ассоциации.

Кроме того, в УЕФА проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в интересах команды.

В свою очередь были ли применены к "Шахтеру" какие-либо дополнительные штрафы – пока неизвестно.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее бывший полузащитник донецкого "Шахтера" выбрал для продолжения своего футбольного пути Бразилию.