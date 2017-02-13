11:38 13.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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УЕФА дисквалифицировал футболиста "Шахтера" Степаненко

Европейский футбольный Союз (УЕФА) накануне матчей 1/16 финала Лиги Европы опубликовал список дисквалифицированных игроков. Одним из них оказался полузащитник "Шахтера" Тарас Степаненко.

УЕФА дисквалифицировал футболиста

Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

В поединке пятого тура группового этапа против "Коньяспора" главный тренер дончан Паулу Фонсека при счете 4:0 выпустил Степаненко на поле на 80 минуте. 

"Игрок сделал все для получения желтой карточки, которая была для него третьей. Это означало, что футболист пропустит последний поединок с "Брагой", который не имел турнирного значения, но в плей-офф ему уже не будет угрожать перебора желтых карточек", - отметили в пресс-службе ассоциации.

Кроме того, в УЕФА проявили бдительность и наказали футболиста дополнительной дисквалификацией за умышленную попытку использовать регламент соревнований в интересах команды.

В свою очередь были ли применены к "Шахтеру" какие-либо дополнительные штрафы – пока неизвестно.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", ранее бывший полузащитник донецкого "Шахтера" выбрал для продолжения своего футбольного пути Бразилию. 


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