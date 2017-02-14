Форвард "Манчестер Сити" выбыл до конца сезона

Нападающий "Манчестер Сити" - Габриэл Жезус – на данный момент выбыл на три месяцев по причине серьезной травмы. Об этом передает сайт AS.

У 19-летнего игрока недавно диагностировали перелом плюсневой кости на правой ноге, и в ближайшее время ему нужно будет перенести операцию. Игрок недавно получил повреждение в матче 25-го тура чемпионата против "Борнмута" (2:0). Футболисту наступил на ногу защитник "вишенок" - Саймон Фрэнсис, и затем Жезус уже не смог продолжать матч. На 15-ой минуте его заменил Серхио Агуэро.

Как сообщал УРА-Информ, главный тренер сборной Бразилии прибудет на матч "Шахтера" в Лиге Европы.