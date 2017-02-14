04:00 14.02.2017 | Футбол | Новости
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Футболистам клуба Зозули устроили "горячий" прием

Футболистов "Райо Вальекано" встретили на Мальйорке необычайно "тепло".

Футболистам клуба Зозули устроили

По сообщению издания Marca, когда автобус с игроками "Райо Вальекано" остановился, его встретили местные болельщики. Они выкрикивали оскорбления в адрес прибывших футболистов, а также постоянно скандировали имя Зозули.

Напомним, что в январе украинский форвард на правах аренды перешел в команду, однако в "Райо Вальекано" он долго не задержался из-за агрессии местных фанатов, которые обвинили его в неонацистских взглядах. Поэтому клуб вернул нападающего обратно, в "Бетис".

Как сообщал "УРА-Информ", ранее футболисты "Бетиса" вышли в футболках в поддержку Зозули. На груди каждого из них было написано: "Мы все Зозуля".


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