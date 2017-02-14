Главный тренер сборной Бразилии прибудет на матч "Шахтера" в ЛЕ

Главный тренер сборной Бразилии намерен посетить поединок ЛЕ между "Шахтером" и "Сельтой". Об этом передает пресс-служба федерации футбола Бразилии.

С сегодняшнего дня – 14 февраля - 55-летний специалист со своим помощником Эду Гаспаром начинает свою поездку по Европе, в процессе которой посетит матчи с участием бразильцев, чтобы наблюдать за игрой кандидатов в команду.

Стоит также отметить, что в составе "Сельты" нет бразильцев, а предметом интереса тренера будут являться именно бразильские игроки "Шахтера".

Как сообщал УРА-Информ, ранее " Шахтер" подал заявку на плей-офф Лиги Европы.