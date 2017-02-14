05:30 14.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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На матче "Челси" фанат спас малыша от неминуемой травмы

В Англии футбольный болельщик спас ребенка от страшного удара. В малыша летел мяч на огромной скорости.

На матче

Инцидент произошел во время матча "Бернли" с "Челси". Отмечается, что во время одной из атак "бордовых" Эшли Барнс попробовал ударить издалека, однако снаряд, пущенный с большой силой, направился не в сторону ворот, а на трибуны.

Мяч мог угодить в маленького ребенка, однако его уберег болельщик, который стоял чуть позади – мужчина вовремя сориентировался и вовремя вытянул руку, отбив снаряд.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее "Челси" одолел "Арсенал" в матче лидеров АПЛ. Счет был открыт защитником "синих" Маркосом Алонсо.


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