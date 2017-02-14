Шовковский рассказал, как сейчас складывается его жизнь

Развечто иногда, дабы порелаксировать. Причем СаШо добавил, что конкретно абстрагировался от футбола и не следит за коллегами.

"На сегодняшний день в этот вот этап после окончания, я практически не смотрел футбол. Для того, чтобы немного отвлечься", – отметил бывший вратарь киевского "Динамо". Об этом спортсмен поведал на "Радио Вести".

Во время эфира Шовковский вспомнил самые памятные в жизни моменты и ответил, почему так и не осуществился его трансфер в "Баварию".

Как сообщал "УРА-Информ", не так давно Шовковский объявил о завершении своей карьеры в киевском "Динамо", а также в украинской сборной. За этот клуб он играл более 20 лет.