Шовковский рассказал, как сейчас складывается его жизнь

Легендарный игрок "Динамо" Александр Шовковский поведал о том, что ныне футбол не смотрит.
Развечто иногда, дабы порелаксировать. Причем СаШо добавил, что конкретно абстрагировался от футбола и не следит за коллегами.
"На сегодняшний день в этот вот этап после окончания, я практически не смотрел футбол. Для того, чтобы немного отвлечься", – отметил бывший вратарь киевского "Динамо". Об этом спортсмен поведал на "Радио Вести".
Во время эфира Шовковский вспомнил самые памятные в жизни моменты и ответил, почему так и не осуществился его трансфер в "Баварию".
Как сообщал "УРА-Информ", не так давно Шовковский объявил о завершении своей карьеры в киевском "Динамо", а также в украинской сборной. За этот клуб он играл более 20 лет.