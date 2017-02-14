Срна еще может стать хавбеком "Барсы"

Как выяснилось, полузащитник "сине-гранатовых" Алеш Видаль получил серьезную травму. Напомним, что ранее именно на его месте мог оказаться Дарио Срна. На данный момент "блаугранас" получили специальное разрешение от федерации футбола Испании вследствие форс-мажорных обстоятельств из-за длитеольного восстановления Видаля.

Теперь "Барса" имеет право подписать либо игрока из своей страны, или же свободного агента, коим является Срна, которого недавно рассматривали в качестве отличной трансферной цели.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Дарио Срна выказал желани остаться в родном для него уже "Шахтере". По словам хорвата, он принял во внимание совет президента клуба Рината Ахметова слушать свое сердце.