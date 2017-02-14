10:43 14.02.2017 | Футбол | Новости     Новости Украины
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Украинский тренер может стать рулевым сборной Беларуси

Известный украинский тренер Виктор Скрипник может возглавить сборную Беларуси по футболу.

Украинский тренер может стать рулевым сборной Беларуси

Такие сведения озвучила белорусская газета "Прессбол". Экс-коуч "Вердера" сейчас находится в лидерах шорт-листа Белорусской федерации футбола.

Кроме Скрипника в желанном списке находятся также Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который претендует на пост спортивного руководителя Российского футбольного союза.

Напомним, что Скрипник работал с «Вердером» еще с 2004 года.

Прошлым главным тренером сборной Беларуси был Александр Хацевич, который занимал эту должность два года, и в начале декабря 2016-го был уволен.

Как сообщал "УРА-Информ", тренер Вячеслав Грозный покинул тбилисское "Динамо". По основным сведениям, причиной такого решения стали семейные обстоятельства.


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