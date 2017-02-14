Украинский тренер может стать рулевым сборной Беларуси

Такие сведения озвучила белорусская газета "Прессбол". Экс-коуч "Вердера" сейчас находится в лидерах шорт-листа Белорусской федерации футбола.

Кроме Скрипника в желанном списке находятся также Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который претендует на пост спортивного руководителя Российского футбольного союза.

Напомним, что Скрипник работал с «Вердером» еще с 2004 года.

Прошлым главным тренером сборной Беларуси был Александр Хацевич, который занимал эту должность два года, и в начале декабря 2016-го был уволен.

Как сообщал "УРА-Информ", тренер Вячеслав Грозный покинул тбилисское "Динамо". По основным сведениям, причиной такого решения стали семейные обстоятельства.