Гризманн сказал, когда уйдет из "Атлетико"

По словам Антуана Гризманна, пока что его все устраивает, но ситуация может измениться. Это, вероятнее всего, произойдет в конце сезона.

"Мой уход из Атлетико? Сейчас у меня нет желания уходить из клуба. Когда играл за Реал Сосьедад, чувствовал, что пришло время уйти, но здесь, в Мадриде такого нет. Мы пока не знаем, как завершится нынешний сезон. Если все закончится не так, как мы ожидали, задайте мне этот вопрос еще раз", – цитирует форварда AS.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что нападающий может оказаться в "Манчестер Юнайтед". Его зарплата в год равнялась бы 18 миллионам евро.

Как сообщал "УРА-Информ", главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью не одобряет такой покупки. По его мнению, Гризманн не впишется в общую схему игроков.